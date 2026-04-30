Çorlu'da anaokulu öğrencilerine 'Maarif Çocukların Kalbinde' etkinliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'Maarif Çocukların Kalbinde' projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine renkli bir etkinlik düzenlendi.

Çorlu Ural Özyiğit Anaokulu, 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İlçe Mille Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında minikler, öğretmenleri eşliğinde gün boyunca çeşitli sokak sanatı ve boyama etkinlikleri gerçekleştirdi. Okul bahçesinde kurulan alanlarda dönme dolaplar, kaydıraklar ve oyun parkları çocukların renkli boyamalarıyla adeta yeniden hayat buldu. Çocuklar bu etkinlik sayesinde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini, hayal güçlerini ve sosyal etkileşimlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Sadece öğrencilere yönelik olarak planlanan etkinlikte veliler yer almazken, çocukların neşesi ve ortaya çıkan renkli görüntüler dikkat çekti.

Yetkililer; 'Maarif Çocukların Kalbinde' projesi kapsamında etkinliklerin süreceğini söyledi.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
