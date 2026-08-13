Aksaray'da Düdüklü Tencere Patlaması: 1 Yaralı

AKSARAY'da Ümüş Çirit (48), çorba yaparken kapağını açmak istediği düdüklü tencerenin basınç nedeniyle patlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Akşam yemeği hazırlayan Ümüş Çirit, içinde çorba bulunan düdüklü tencereyi açmak istedi. Bu sırada düdüklü tencere, basınç nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle tencerenin içindeki çorba üzerine sıçrayan Çirit, yüzünde ve kollarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çirit, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı