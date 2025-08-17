Coquitlam'da Su Fenerleri Festivali'ne Yoğun Katılım

British Columbia'nın Coquitlam kentinde düzenlenen Su Fenerleri Festivali'nde yüzlerce kişi, aydınlatılmış fenerlerle dileklerini paylaştı. Etkinlik, bölge sakinlerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

COQUITLAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Coquitlam kentindeki Lafarge Gölü'nde düzenlenen Su Fenerleri Festivali'ne yüzlerce kişi katıldı.

Etkinlikte yer alan yüzlerce bölge sakini aydınlatılmış fenerlerin eşliğinde dileklerini paylaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
