Coquitlam'da Su Fenerleri Festivali'ne Yoğun Katılım
British Columbia'nın Coquitlam kentinde düzenlenen Su Fenerleri Festivali'nde yüzlerce kişi, aydınlatılmış fenerlerle dileklerini paylaştı. Etkinlik, bölge sakinlerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.
COQUITLAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Coquitlam kentindeki Lafarge Gölü'nde düzenlenen Su Fenerleri Festivali'ne yüzlerce kişi katıldı.
Etkinlikte yer alan yüzlerce bölge sakini aydınlatılmış fenerlerin eşliğinde dileklerini paylaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel