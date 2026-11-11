COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'i kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'i kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da yer aldı.

Kaynak: AA