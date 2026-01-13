Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünden usulsüzlük iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve her türlü organize işlem iddiasının üniversiteleri açısından asla tolere edilebilir olmadığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Üniversite ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında son günlerde dile getirilen ve kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturan iddiaların Rektörlük tarafından derhal ve hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın incelemeye alındığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların Rektörlüğe ulaşmasıyla birlikte ilgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonunun ivedilikle oluşturulmuş, öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dahil olmak üzere tüm veri ve belgeler inceleme altına alınmıştır. Açık ve net olarak ifade etmek isteriz ki, sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve her türlü organize işlem iddiası üniversitemiz açısından asla tolere edilebilir değildir. Soruşturma süreci sonucunda, usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bilerek veya isteyerek bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

ÇOMÜ'nün akademik ve idari dürüstlüğü zedeleyen, kamu güvenini sarsan, kurumsal itibarı hedef alan hiçbir eylemin üzerini örtmeyeceği, örtülmesine de müsaade etmeyeceği belirtilerek, "Bu süreçte, doğruluğu henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi; sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak şunun da altını özellikle çizmek gerekir ki tespit edilen her hukuksuzluğun gereği gecikmeksizin yapılacaktır. Soruşturma tamamlandığında, sonuçlar kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdildi.