Haberler

ÇOMÜ'de sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturan "FF Talks" toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen 'FF Talks' etkinliği, öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirerek medya, yapay zeka ve dijital girişimcilik konularını tartıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen "FF Talks" etkinlik serisinin ilk programı gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından başlatılan, iletişim ekosisteminde yapay zeka, yeni medya ve dönüşen iş alanlarını tartışmaya açmayı amaçlayan "FF Talks" etkinliğine yoğun katılım gerçekleştirildi.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin'in koordinasyonundaki programın konuğu, "Harikalar.com" kurucu ortağı Atilla Baybara oldu.

Programda konuşan Baybara, dijital girişimcilik deneyimlerini aktarırken yeni medya ekosisteminin dönüşümünü, marka inşası süreçlerini ve girişimcilikte sürdürülebilir büyüme stratejilerini ele aldı.

Program kapsamında özellikle yapay zeka teknolojilerinin medya üretim süreçlerine etkisi, yeni meslek alanlarının ortaya çıkışı ve dijital platformların geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Öğrenciler, içerik üretimi, ekip yönetimi, girişimcilik riskleri ve sektörde konumlanma stratejileri hakkında sorular yönelterek interaktif bir tartışma ortamı oluşturdu.

Etkinlik sonunda Baybara'ya teşekkür belgesi takdim edilirken, organizasyon ekibi FF Talks'un önümüzdeki dönemde farklı sektör temsilcileriyle devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar