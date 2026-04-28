Çökme sonrası onarılan yolda çukur oluştu

BATMAN'da yağışların ardından 20 Nisan'da çökmenin yaşandığı Güney Çevre Yolu'nda, yapılan onarımın ardından bu kez de yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu. Yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Merkeze bağlı Balpınar beldesi yakınlarında etkili olan yağışların ardından Batman Çayı'nın debisinin yükselmesiyle, 20 Nisan'da Batman Çayı Köprüsü civarındaki Güney Çevre Yolu'nun bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle yol tedbir amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. İhbarla bölgeye polis ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle onarım çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

8 GÜN SONRA ÇUKUR OLUŞTU

Onarımın ardından aradan geçen 8 gün sonra aynı noktada yeniden çukur oluştu. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olduğu değerlendirilen çukur nedeniyle yol tekrar çift yönlü ulaşıma kapatıldı. İhbarla bölgeye polis ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı bildirildi.

