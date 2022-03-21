"Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen FETÖ elebaşı Gülen, hastaneden çıkarken görüntülendi - Haberler

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"Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen FETÖ elebaşı Gülen, hastaneden çıkarken görüntülendi

Haberler.com - Güncel
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Daha önce yayınladığı bir videoda "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in gittiği özel bir hastaneden çıktığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntüde Gülen'in güçlükle yürüdüğü görülüyor.

Yaklaşık 12 gündür ne bir ses kaydı ne de video yayınlamayan Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in özel bir hastaneden çıktığı ana ilişkin görüntü servis edildi.

'Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım' diyen FETÖ elebaşı Gülen, hastaneden çıkarken görüntülendi

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

1 Mart 2022'de yayınlanan videosunda "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" diyen Gülen'in hastaneden çıkarken yayınlanan görüntüsünde yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Haberler.com - Güncel

Fetullah Gülen, Güncel, Haberler

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