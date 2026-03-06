Çocukların Suça Sürüklenmesi Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresi Uzatıldı
TBMM, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri inceleyen Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresini bir ay uzattı.
(ANKARA) - Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve koruyucu-önleyici mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu'nun 4 Mart tarihli 67'nci birleşiminde kabul edilen karar doğrultusunda, komisyonun görev süresi 10 Mart itibarıyla 1 ay uzatıldı.
Kaynak: ANKA