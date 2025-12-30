Erzincan'da çocukların kızak keyfi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, karlı yokuşlara çıkarak kızak ve poşetlerle kayarak eğleniyor.

Kar kalınlığının 8 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızak ve poşetlerle karlı yokuşların yolunu tutuyor.

Kerhac mevkisinde bir araya gelen çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Çocuklardan Betül Gülmez, "Kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Arkadaşlarımla geldik burada eğleniyoruz." dedi.

Mehmet Hulusi Nevruz ise "Kar yağdıktan sonra kızaklarımız var onlarla kayıyoruz. Kar topu savaşı yapıp baya eğleniyoruz." şeklinde konuştu.