Haberler

Erzincan'da çocukların kızak keyfi

Erzincan'da çocukların kızak keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların karlı yokuşlarda kızak ve poşetlerle kayarak eğlenmesine olanak tanıdı. Kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı bölgede çocuklar, yarışarak ve oyunlar oynayarak keyifli anlar geçiriyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, karlı yokuşlara çıkarak kızak ve poşetlerle kayarak eğleniyor.

Kar kalınlığının 8 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızak ve poşetlerle karlı yokuşların yolunu tutuyor.

Kerhac mevkisinde bir araya gelen çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Çocuklardan Betül Gülmez, "Kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Arkadaşlarımla geldik burada eğleniyoruz." dedi.

Mehmet Hulusi Nevruz ise "Kar yağdıktan sonra kızaklarımız var onlarla kayıyoruz. Kar topu savaşı yapıp baya eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yakup Bakar - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı