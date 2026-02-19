Mardin'de Güvercin Hırsızlığı İddiasıyla Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

MARDİN'in Savur ilçesinde, güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anlara ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Olay, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun üzerini çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayetiyle şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Şüpheli serbest bırakıldı.

ANNESİ SANAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini iddia edip, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sanal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Görüntülerin medyada yer alması üzerine şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı