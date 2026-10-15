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CNN, ABD'nin İran planında GBU-43/B bombasını değerlendirdiğini iddia etti

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CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD ordusunun İran'ın enerji ve nükleer tesislerine saldırı planında GBU-43/B kullanımı da değerlendiriliyor. Bombanın İran'a karşı ilk kez kullanılması gerilimi artırabilir, sivil kayıp endişelerini yükseltiyor.

ABD ordusunun, İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine saldırı için "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B bombasının olası kullanımını da içeren yeni saldırı planları geliştirdiği iddia edildi.

CNN'in ismini paylaşmadığı, konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B (MOAB) bombasını kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak adlandırılan silahın İran'a karşı ilk kez kullanılmasının çatışmada önemli bir gerilime yol açabileceği belirtilen haberde, buna rağmen söz konusu bombanın Trump'ın stratejik hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olabileceğine ilişkin şüpheler bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Trump'ın orduya İran hedeflerine yönelik enerji altyapısını kapsayan ve MOAB'ın muhtemel kullanımını da içeren ek saldırı planları hazırlamasını talimatını verdiği ve İran'ın Kazma Dağı da dahil olmak üzere nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarının olduğu savunuldu.

MOAB'ın "geniş alan temizlemede iyi olduğu" ancak derinlere nüfuz eden bir savaş başlığı olarak tasarlanmadığı yorumuna yer verilen haberde, bombanın geniş patlama etki alanının sivil kayıplar ihtimaline dair endişeleri artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca Trump'ın İran'a karşı MOAB'ı psikolojik bir silah olarak kullanmayı tercih edebileceği iddiasına da yer verildi.

Kaynak: AA
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