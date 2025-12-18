ABD'de 2017'de 8 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan kişi idam cezasına çarptırıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde, 2017'de 8 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Cleophus Cooksey Jr. hakkında idam kararı verildi.

Arizona jürisi, adam kaçırma, silahlı soygun ve cinsel saldırı teşebbüsü suçlarından da mahkum edilen Cooksey'e ilişkin kararını açıkladı.

Phoenix ve Glendale kentlerinde işlenen 8 cinayetten suçlu bulunan 43 yaşındaki Cooksey, bu cinayetlerden 6'sı için idam cezasına çarptırıldı.

Ancak jüri, annesi ve üvey babasının öldürülmesine ilişkin mahkumiyetlerde uygulanacak ceza konusunda karara varamadı.

Phoenix ve Glendale kentlerinde 2017'de 6 kişi vurularak öldürülmüştü. Ölenler arasındaki Maria Villanueva'nın üzerinde Cooksey'e ait DNA bulunmuştu.

Annesi ve üvey babası da ölü bulunan Cooksey, Phoenix metrosunda yaşanan iki silahlı saldırı vakasının ardından tutuklanmıştı.