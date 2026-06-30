Çin Komünist Partisinin üye sayısı 101 milyonu aştı

Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) üye sayısının 101 milyonu aştığı bildirildi.

ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesinin yayımladığı rapora göre, partinin üye sayısı 2025 yılı sonunda 101,29 milyona ulaştı.

Partinin üye sayısı, 2025'te, 2024 yılı sonuna kıyasla yüzde 1 artış kaydetti. Üye sayısı 2024'te 100,27 milyona ulaşarak ilk kez 100 milyon eşiğini aşmıştı.

ÇKP üyeleri, 1,4 milyarı aşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,2'sini oluşturuyor.

Raporda, ayrıca, ÇKP üyelerinin yüzde 59,7'sini yüksekokul ve üzeri eğitimli kişilerin, yüzde 31,5'ini kadınların, yüzde 7,8'ini etnik azınlık mensubu kişilerin oluşturduğu, işçi ve köylülerin yüzde 32,4 ile üye tabanın en geniş kesimi olduğu aktarıldı.

"Dünyanın en geniş üye tabanına sahip ikinci partisi"

ÇKP, 140 milyondan fazla resmi üyesi bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) ardından "dünyanın en geniş üye tabanına sahip ikinci partisi" konumunda bulunuyor.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler ayrılığı ilkesinin bulunmadığı Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı, danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait şirketlerin ve ordunun yönetimini belirliyor.

Devlet ile parti yönetiminin iç içe geçtiği ve çakıştığı ülkede ÇKP'nin yönetim organlarının nasıl şekilleneceği, devlet ve hükümet organlarının yapılanmasını da doğrudan etkiliyor.

Merkezi yönetim kademeleri her 5 yılda yapılan Ulusal Kongre'de şekillenen ÇKP, ayrıca eyalet, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde de kongreler topluyor, köy ve mahallere kadar örgütlenerek idari komiteler kuruyor.

Geniş üye tabanı, ÇKP'nin belirlediği iktidar piramidinin en alt basamağını oluşturuyor.

1 Temmuz 1921'de kurulan ÇKP, yarın 105. yıl dönümünü kutlayacak.