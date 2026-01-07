Haberler

Cizre Milli Eğitim Müdürü İke okulları inceledi

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İpekyolu ve Hamidiye ilkokulları, Yafes Ortaokulu ile Kurtuluş İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. İke, öğrencilerle sohbet ederek eğitimin önemine dikkat çekti.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okullarda incelemelerde bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

İke, İpekyolu ve Hamidiye ilkokulları, Yafes Ortaokulu ile Kurtuluş İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflar gezen İke, öğrencilerle sohbet etti, okul yönetimiyle bir araya geldi.

İke, yaptığı açıklamada, okullara gerçekleştirdiği ziyaretlerin önemine değindi.

Eğitimin yalnızca müfredattan ibaret olmadığını, aynı zamanda özveri, ilgi ve gönül bağı gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan İke, okulun fiziksel bir mekanın ötesinde öğretmenin bakışıyla şekillenen, geleceği inşa eden bir yapı olduğunu belirtti.

