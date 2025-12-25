Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Vatan Ortaokulu'nu ziyaret ederek ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı ve okul idaresiyle görüştü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, beraberinde Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile Vatan Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okul bahçesinde beden dersindeki öğrencilerle bir araya gelen İke, onlarla voleybol oynadı.
İke, daha sonra okul idaresiyle görüştü.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel