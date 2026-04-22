Cizre Kaymakamı Baycar okul ziyaretinde bulundu

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Merkez Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Baycar, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile okula yaptığı ziyarette sınıfları gezdi.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Baycar, onlarla sohbet etti.

Baycar, daha sonra okul idaresi ve öğretmenlerle, okulun fiziki durumu, yürütülen projeler ve öğrencilerin başarı grafiği konularında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Okulun fiziki ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Baycar, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı eğitim camiasına teşekkür ettiğini dile getirdi.