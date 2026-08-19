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Cizre Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Cihazları Yenilendi

Cizre Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Cihazları Yenilendi
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Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesindeki tıbbi donanım tamamen yenilendi. Yeni nesil cihazlar hastaların kullanımına sunuldu. Hastane yönetimi, modernizasyonla tedavi verimliliğinin artırılması ve hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Başhekim Halit Sapan, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti için yatırımların süreceğini belirterek, yenilenen ünitenin hayırlı olmasını diledi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi.

Hastaneden yapılan açıklamada, diyaliz ünitesindeki tıbbi donanımın tamamen yenilendiği belirtildi.

Hastaneye kazandırılan yeni nesil diyaliz cihazlarının vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmasıyla diyaliz hastalarının tedavi süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Halit Sapan, hizmet standartlarını her geçen gün yukarı taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşlara güvenli ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için yatırımların süreceğini dile getiren Sapan, yenilenen ünitenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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