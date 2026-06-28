Cizre'de zincirleme kaza kamerada: 4 yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobilin önünde giden hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Nur Mahallesi Sırrı Süreyya Caddesi Tank Taburu Yokuşu mevkisinde meydana geldi. İdil yönünden Cizre ilçe merkezine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AAK 398 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 V 4610 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçerek park halindeki 73 ABU 172 plakalı motosiklet ile 73 AAL 863 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil ise yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı