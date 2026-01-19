Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ilçeye atanan öğretmenlerle buluştu
Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu ve onlara hoş geldiniz dedi.
Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İke'nin öğretmenlerle müdürlükte bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İke, ilçede göreve başlayan öğretmenlere başarı dileyerek, "Ailemize hoş geldiniz. Evlatlarımız sizlere emanet." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel