Cizre'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACE 125 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
