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Cizre'de tırda çıkan yangın söndürüldü

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 400 plakalı tırın, Kuştepe Mahallesi Okullar Bölgesi mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
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