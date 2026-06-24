Cizre'de seyir halindeki TIR yandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesi çevre yolunda seyir halindeki TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, TIR'da hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki şoförünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip dışarı çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR'da hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı