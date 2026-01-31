Haberler

Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada iki kişi yaşamını yitirirken, altı kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne giden 06 MD 4875 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

