Haberler

Cizre'de Kitap Fuarı Etkinlikleri Kapsamında Rojin Konseri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre ilçesinde düzenlenen 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı' etkinlikleri sırasında Rojin konser verdi. Şarkıcı, Cizre'de olmaktan ve kitap fuarının kültürel önemi üzerine duygularını paylaştı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen kitap fuarı etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Rojin, Mir Parkı'nda sahneye çıktı.

Cizre ilçesinde düzenlenen 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Rojin konser verdi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Şırnak Valiliği'nin himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonuyla gerçekleşen konser, Mir Parkı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Sevenleriyle buluşan Rojin, sahnede yaptığı açıklamada Cizre'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitap fuarının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan şarkıcı, kültürel etkinliklerin bölgeye canlılık kattığını ifade ederek, "Kitap fuarı Cizre'nin kültürünü, değerlerini, güzelliklerini bize tekrar yaşatıyor. Cudi Dağı'nın gölgesinde, Nuh'un Gemisi'nin izinde sizlerle şarkılar paylaşmak benim için çok değerli" dedi.

Konsere gelen Yunus Emre Yiğit ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün gündüzü çok güzel ayrı bir kitap fuarıyla geçti. Akşamı da gördüğünüz gibi bir Rojin konseriyle ev sahibi yapıyoruz. Şehrimiz Cizre artık böyle kültürel etkinliklerle ön plana çıkıyor. Birçok şeyi gölgede bırakıp artık geleceğe bakıyor. İnsanlarımız mutlu, huzurlu ve çok güzel bir Cizre'nin inşası için el birliğiyle artık geleceğe yöneliyorlar. Bu şartların oluşması için temelleri atan, ev sahipliği yapan ve güzel aktivitelere ev sahipliği yapan devlet yetkililerimize, büyüklerimize çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.