Cizre'de Kitap Fuarı Etkinlikleri Kapsamında Rojin Konseri

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen kitap fuarı etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Rojin, Mir Parkı'nda sahneye çıktı.

Cizre ilçesinde düzenlenen 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Rojin konser verdi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Şırnak Valiliği'nin himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonuyla gerçekleşen konser, Mir Parkı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Sevenleriyle buluşan Rojin, sahnede yaptığı açıklamada Cizre'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitap fuarının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan şarkıcı, kültürel etkinliklerin bölgeye canlılık kattığını ifade ederek, "Kitap fuarı Cizre'nin kültürünü, değerlerini, güzelliklerini bize tekrar yaşatıyor. Cudi Dağı'nın gölgesinde, Nuh'un Gemisi'nin izinde sizlerle şarkılar paylaşmak benim için çok değerli" dedi.

Konsere gelen Yunus Emre Yiğit ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün gündüzü çok güzel ayrı bir kitap fuarıyla geçti. Akşamı da gördüğünüz gibi bir Rojin konseriyle ev sahibi yapıyoruz. Şehrimiz Cizre artık böyle kültürel etkinliklerle ön plana çıkıyor. Birçok şeyi gölgede bırakıp artık geleceğe bakıyor. İnsanlarımız mutlu, huzurlu ve çok güzel bir Cizre'nin inşası için el birliğiyle artık geleceğe yöneliyorlar. Bu şartların oluşması için temelleri atan, ev sahipliği yapan ve güzel aktivitelere ev sahipliği yapan devlet yetkililerimize, büyüklerimize çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.