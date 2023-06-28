Cizre'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 3 Kişi Yaralandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kavgada anları; cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Kale Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.