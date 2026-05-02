Cizre'de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi sevinçle karşılandı

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Dicle Nehri kıyısındaki İtfaiye Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmandaki karşılaşmasını dev ekrandan izledi.

Vatandaşlar, maçtan 3-3 berabere ayrılarak Süper Lig'e çıkmayı başaran Amed Sportif Faaliyetler'in başarısını sevinçle karşıladı.

İlçede araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kutlamalar kapsamında halay çekti.