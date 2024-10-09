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Cizre'de AFAD'dan Dicle Nehri'nde Acil Durum Keşif Çalışması

Cizre'de AFAD'dan Dicle Nehri'nde Acil Durum Keşif Çalışması
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD, dalgıçlar eşliğinde Dicle Nehri'nde olası acil durum senaryolarına hazırlık amacıyla keşif çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar, tehlikeli bölgelerin tespiti ve suyun özelliklerinin belirlenmesi üzerine odaklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD, dalgıçlar eşliğinde olası bir acil duruma karşı Dicle Nehri'nde keşif çalışması gerçekleştirdi.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, ilçede Dicle Nehri üzerinde olası acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak için dalgıç ekipleriyle keşif çalışması yürüttüklerini söyledi.

İşlek, çalışmada nehrin tehlikeli bölgelerin tespiti, akıntıların yönü, anafor olan bölgelerinin yer tespiti, bölgesel su derinliği, kıyı yapısı, zemin taban yapısı gibi faktörlerin yerinde tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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