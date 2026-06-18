Cizre'de termometreler 41 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 41,1 derece olarak ölçüldü. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar gündüz boşalırken, ilçe halkı akşamları parklara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; ilçede hava sıcaklığı 41,1 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 11'e kadar düştüğü ilçede, rüzgarın hızı saatte 4 kilometreye ulaşırken, bazı termometreler sıcaklığı 46 derece gösterdi. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, ilçede hava sıcaklığının 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle Orhan Doğan Caddesi ve Belediye Caddesi gibi kentin en işlek noktaları da boş kaldı. İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü ile Atatürk Parkı gün içinde sakinken, sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesiyle ilçe halkı parklara ve açık alanlara yöneldi. Akşam saatlerinde parklarda ve mesire alanlarında yoğunluk yaşandı. Bazı aileler, çimlerini üzerine kilim serip, serinleyen havanın tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı