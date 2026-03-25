Aydın'da 2 çırağı darbeden kalfa ve usta tutuklandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir iş yerinde 14 yaşındaki iki çırak, kalfa ve ustaları tarafından darbedilip istismar edildiklerini bildirdi. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan usta ve kalfa tutuklandı.
Serdaroğlu Mahallesinde tarım aletleri tamiri yapan bir iş yerindeki 2 çırak, kalfa P.K. ve ustaları T.T. tarafından istismar edilip darbedildiklerini ailesine anlattı.
Bunun üzerine 2 çırağın ailesi, İlçe Emniyet Amirliği'ne şikayette bulundu.
Çalışma başlatan polis, P.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen usta ve kalfa tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat