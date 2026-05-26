Balıkesir'de şüphelenilen otomobilde cips paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta narkotik köpeği "Yaşa"nın desteğiyle arama yaptı.
Aramada, araçta atıştırmalık gıdaların olduğu market poşetindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.