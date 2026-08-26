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Sürücü, cipiyle köpeğin üzerinden geçti

Sürücü, cipiyle köpeğin üzerinden geçti
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Giresun'da bir sürücü, fabrika girişinde yerde yatan köpeğin üzerinden cipiyle geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; köpek acı içinde sekerek uzaklaşırken, fabrika sahipleri sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacak.

GİRESUN'da bir sürücünün cipiyle fabrikanın giriş kapısında yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren içme suyu şişeleme fabrikasına 43 ACH 447 plakalı cipiyle gelen kişi, kapının açılmasını bekledi. Demir kapının açılmasıyla cipini hareket ettiren sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. Acı içinde sesler çıkaran köpek, üzerinde bir süre bekleyen aracın yeniden hareket ettirilmesiyle ayağa kalkıp, sekerek uzaklaştı. Yaşananlar iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere ilişkin inceleme başlatılırken, fabrika sahiplerinin de sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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