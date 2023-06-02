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Cip ile kamyonet çapıştı: 1 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Cip ile kamyonet çapıştı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Konuralp Mahallesi 2007. Sokak'ta meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki 54 BS 161 plakalı cip ile E.D idaresindeki 54 ABD 876 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada E.D. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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