Çinli Turistler Sri Lanka'da Törenle Karşılandı
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KOLOMBO, 2 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka'daki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'na giriş yapan Çinli turistler, 1 Mart 2023.
KOLOMBO, 2 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka'daki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'na giriş yapan Çinli turistler, 1 Mart 2023.
Sri Lanka'nın turizm otoritesi, üç yıl aradan sonra ülkeye gelen ilk Çinli turist kafilesini karşılamak için Çarşamba gecesi Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenledi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel