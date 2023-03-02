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Çinli Turistler Sri Lanka'da Törenle Karşılandı

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Çinli Turistler Sri Lanka'da Törenle Karşılandı

KOLOMBO, 2 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka'daki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'na giriş yapan Çinli turistler, 1 Mart 2023.

KOLOMBO, 2 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka'daki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'na giriş yapan Çinli turistler, 1 Mart 2023.

Sri Lanka'nın turizm otoritesi, üç yıl aradan sonra ülkeye gelen ilk Çinli turist kafilesini karşılamak için Çarşamba gecesi Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenledi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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