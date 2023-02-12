Çinli Sivil Arama Kurtarma Ekipleri Malatya'da Enkaz Altındakileri Aramaya Devam Ediyor

Çinli bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma ekibinden bir grup, Malatya'da enkaz altında kalanları arıyor.

Çinli bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma ekibinden bir grup, Malatya'da enkaz altında kalanları arıyor.

Binalar, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerde ağır hasar görmüş durumda.

Arama kurtarma ekipleri, yaşam detektörü kullanarak ısı kaynakları tespit ettikten sonra, arama yapmak üzere enkaz alanının yüzeyini yıkarak içeriye girmeye çalışıyor.

SES (Çince): Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyesi:

"Bu çukuru dün gece kazdık. Dört metre derinliğinde. Hayat izi yok. Bu çukuru ise bugün kazdık. İçinde biraz önce arama yaptığımız delik var. İçeride canlı biri yok."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malatya'dan bildiriyor. (XHTV)