Çinli Ekip Kongo'da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Temsilcileriyle Görüştü

KİNŞASA, 10 Haziran (Xinhua) -- Çinli sağlık uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle Ebola ile mücadele stratejilerini görüşüyor, 9 Haziran 2026.

Çinli sağlık uzmanlarından oluşan ekip, Ebola salgınında son durumu, önleme ve kontrol gereksinimlerini ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirmek üzere salı günü Kinşasa'da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle bir araya geldi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua