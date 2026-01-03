Sierra Leone'ye Giden 26. Çinli Sağlık Ekibi, Savunmasız Çocuklar İçin Bağışta Bulundu
Sierra Leone'nin Freetown kentindeki Saint George Vakfı Çocuk Refah Enstitüsü'nde, 26. Çinli sağlık ekibi yeni yıl hediyesi olarak çeşitli malzemeler bağışladı. Yardım malzemeleri, savunmasız çocukların sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.
FREETOWN, 3 Ocak (Xinhua) -- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki Saint George Vakfı Çocuk Refah Enstitüsü'nde toplu fotoğraf çektiren 26. Çinli sağlık ekibi, 1 Ocak 2026.
Sierra Leone'ye giden 26. Çinli sağlık ekibi perşembe günü ülkenin başkenti Freetown'daki Saint George Vakfı Çocuk Refahı Enstitüsü'ne yeni yıl hediyesi olarak çeşitli malzemeler bağışladı.
Pirinç, ekmek, atıştırmalıklar ve günlük ihtiyaçlardan oluşan yardım malzemeleri, ülkedeki savunmasız çocukların sağlığını ve günlük yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Çinli sağlık ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)