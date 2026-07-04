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Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Salgınla Mücadele İçin İkinci Sağlık Ekibini Gönderdi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınıyla mücadeleye destek vermek üzere görevlendirilen ikinci Çinli sağlık ekibi, başkent Kinşasa'ya ulaştı. Ekipte salgınla mücadele uzmanları yer alıyor.

KİNŞASA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da karşılanan Çinli sağlık ekibi, 3 Temmuz 2026.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele ve kontrol çalışmalarına destek vermekle görevlendirilen ikinci Çinli sağlık ekibi, uluslararası işbirliğini sürdürmek üzere cuma günü ülkenin başkenti Kinşasa'ya ulaştı. Ekipte salgınla mücadele uzmanları yer alıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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