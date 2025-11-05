Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa Pazarında Büyüyecek

VARŞOVA, 5 Kasım (Xinhua) -- Polonya Otomotiv Endüstrisi Birliği Başkanı Jakub Farys, Çinli otomobil üreticilerinin güçlü üretim kapasiteleri ve elektrikli araçlara erken geçişleri sayesinde önümüzdeki yıllarda Avrupa'daki varlıklarını genişletmelerinin beklendiğini söyledi.

Farys, salı günü Polonya Basın Ajansı'na verdiği demeçte araştırma ve teknolojiye yapılan uzun vadeli yatırımların desteğiyle Çinli otomobil üreticilerinin önemli küresel üreticiler haline geldiğini vurguladı. Farys, "Çinli üreticiler, kentsel hava kirliliği sorununu çözmek için on yıldan fazla bir süre önce elektrikli otomobil üretimine başladı ve bugün küresel liderler arasında yer alıyorlar" dedi.

Farys, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine rağmen bu araçların Avrupa'daki satışlarının artmaya devam ettiğini belirterek, yüksek enerji ve işçilik maliyetleri ile karmaşık düzenlemelerin Avrupa otomotiv sektörünü Çin ve ABD'ye kıyasla daha az rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

Polonya merkezli Rzeczpospolita gazetesinin Polonya Otomotiv Endüstrisi Birliği verilerine dayandırdığı haberine göre ülkede Çin menşeli otomobil satışları, 2025'in ilk üç çeyreğinde 5 kat arttı. Ocak-eylül döneminde 28.900'den fazla yeni araç tescil edildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 5.700 olarak açıklanmıştı.

Haberde ayrıca aynı dönemde Çin yapımı otomobillerin pazar payının yüzde 1,4'ten yüzde 6,8'e yükseldiği bildirildi.