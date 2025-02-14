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Çinli Bilim İnsanları Yeni Hava/Kara Robot Prototipini Geliştirdi

Çinli Bilim İnsanları Yeni Hava/Kara Robot Prototipini Geliştirdi
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Harbin Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir ekip, Mars keşfi gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, engelleri aşabilen yeni bir hava/kara robot prototipi geliştirdi. Yaklaşık 300 gram ağırlığındaki robot, dayanıklılık süresi bakımından benzer insansız hava araçlarından 6 kat daha verimli.

HARBİN, 14 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Mars'ın keşfi gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, yeni bir hava/kara bölgeler arası robot sınıfının prototipini geliştirdi.

Yaklaşık 300 gram ağırlığındaki (bir elma kadar) robot, yerde yuvarlanarak hareket ediyor ve engelleri aşmak için uçabiliyor. Robotu Harbin Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir araştırma ekibi geliştirdi.

Kara/hava robotunun birçok versiyonu geliştiren ekip, benzer büyüklüklerdeki insansız hava araçlarından 6 kat fazla dayanıklılık süresine ulaştı. Bu robotlar, izleme, keşfetme ve bakım gibi görevlerde kullanılabiliyor. İki tekerlekli ya da yuvarlak tasarım gibi çeşitli biçimlere sahip robotlar, farklı arazilere uyarlanıp vida sıkıp gevşetme ya da baskı uygulama gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere çeşitli aletlerle donatılabiliyor.

Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden profesör Zhang Lixian, "Prototip tasarımı tamamlanmış durumda. Mevcut Mars uçuş araçlarıyla karşılaştırıldığında hava/kara bölgeler arası yeteneğe sahip bu robot, işlevsellik ve dayanım açısından daha iyi bir performans sağlayacaktır" dedi.

Zhang, robotun kömür madenleri, boru hatları ve metrolar gibi yeraltı ortamlarındaki keşif görevlerinde de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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