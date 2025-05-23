Çinli Bilim İnsanları Nadir Bir Pulsar Keşfetti

Çinli Bilim İnsanları Nadir Bir Pulsar Keşfetti
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Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan FAST teleskobu ile yapılan keşif, yıldızların evrimi üzerindeki gizemleri çözmeye yardımcı olabilir.

GUİYANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, kozmik bir saklambaç gibi birkaç saatte bir eşlik eden yıldızı tarafından kısmen engellenen son derece nadir bir pulsar keşfetti.

Science dergisinin son sayısında yayımlanan bulgular, yıldızların çiftler halinde evrimine ilişkin uzun süredir devam eden gizemlerin çözülmesine yardımcı olabilir.

Keşif, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan 500 metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) kullanılarak yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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