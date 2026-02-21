Çinli Araştırmacılar 6g Altyapısında Veri İletiminde Hız Rekoru Kırdı

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, fiber optik ve kablosuz ağları birbirine bağlayan entegre bir iletişim sistemi geliştirerek, veri iletim hızında yeni dünya rekoru kırdı.

Nature dergisinde perşembe günü yayımlanan makaleye göre Peking Üniversitesi, Peng Cheng Laboratuvarı, Shanghai Teknoloji Üniversitesi ve Ulusal Optoelektronik İnovasyon Merkezi'nden bilim insanları, fiber optik üzerinden 512 Gbps ve kablosuz üzerinden 400 Gbps hızında tek kanallı sinyal iletimi sağlayabilen birleşik bir sistem geliştirdi.

Makalenin yazışmadan sorumlu yazarlarından Wang Xingjun, sistemin hem fiber hem de kablosuz ağlar üzerinden çift modlu iletişimi desteklediğini belirterek, bant genişliği kısıtlamalarını ve gürültü birikimini azaltırken parazit önleme kapasitesini de artırdığını söyledi.

Ekip ayrıca büyük ölçekli bir 6G kullanıcı erişim senaryosunu simüle ederek, 86 kanal üzerinden gerçek zamanlı çok kanallı 8K video erişiminin mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu kapsamda elde edilen iletim bant genişliği, mevcut 5G standardının 10 katını aştı.

Aşırı büyük kapasiteyle iletişime imkan veren sistem, büyük ölçekli kurulum için enerji tüketimi, maliyet ve ölçeklenebilirlik açısından mükemmel performans sergiliyor.

Wang, 6G baz istasyonları ve kablosuz veri merkezleri gibi alanlarda önemli uygulama potansiyeline sahip sistemin, telekomünikasyon sistemlerinin mimarisini yeniden şekillendirerek, yeni nesil, aşırı bant genişlikli ve yüksek hızlı entegre fiber-kablosuz iletişimin temelini oluşturabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua