Haberler

Çine'de yaşlı çift huzurevine yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde zor koşullarda yaşayan Ali Bozkurt ve eşi Ayşe Bozkurt, AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş'ın girişimleriyle huzurevine yerleştirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü belirtilen yaşlı çift, huzurevine yerleştirildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın girişimleri üzerine, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Gökyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali Bozkurt ve eşi Ayşe Bozkurt için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, çifti evlerinden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Ali Bozkurt ve Ayşe Bozkurt, bakım ve ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanacağı huzurevine yerleştirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler

Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı

Film sahnesi gerçek oldu! Akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi