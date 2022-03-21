Çine'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Çine'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Çine'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adan Menderes Bulvarı'nda devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.K'yı (20) durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda S.K'nin, kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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