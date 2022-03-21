Çine'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adan Menderes Bulvarı'nda devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.K'yı (20) durdurdu.
Yapılan kimlik sorgusunda S.K'nin, kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel