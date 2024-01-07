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Cinayetten sonra torununu kaçırmış

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi.

CİNAYETTEN SONRA TORUNUNU KAÇIRMIŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Mersin Cezaevi Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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