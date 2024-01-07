Cinayetten 24 yıl sonra serbest kalan adam, hamile eşini satırla öldürdü
Tarsus'ta cinayetten 24 yıl cezaevinde yatan Murat Biçer, 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i tartışma sonucunda satırla öldürdü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.