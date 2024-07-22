Çınarcık'ta Üreten Kadın Pazarı Büyük İlgi Gördü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 'El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı' vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Çınarcık Halk Eğitim'de usta öğretici olan Fulya Göl, Belediye Başkanı Avni Kurt'a teşekkür etti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Çınarcık Halk Eğitim'de usta öğretici olan Fulya Göl, "Kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte, yaz stantlarımızı açtık. Kursiyerlerimize böyle bir imkanı tanıdığı için, Belediye Başkanı Avni Kurt'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.