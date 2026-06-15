Çınarcık'ta lavabo tezgahına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde lavabo tezgahına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, lavabo tezgahına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1 Sokak'taki apartmanda bir kedi yavrusunun lavabo tezgahına sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bir süre gözetim altında tutulan kedi, sağlık sorununun bulunmadığının anlaşılması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Murat Şener