Yalova'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, "açıktan hırsızlık" ile "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" iddialarıyla adli mercilere sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan aranan ve 7 yıldır sahte kimlik kullandığı belirlenen kişi ile 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.