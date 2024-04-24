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Çınarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, öğrencilerin hazırladığı renkli kutlama programı büyük beğeni topladı.

Çınarcık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına Çelenk Koyma Töreni'nin akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak tarafından yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünde öğrenciler birbirinden renkli kutlama programı hazırladılar.Gösteriler etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA / Güncel

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